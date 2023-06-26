Певица Зара выступит на Лермонтовском празднике поэзии в Пензенской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционно праздник стартует в Пензе: 30 июня в сквере имени Лермонтова к бюсту поэта возложат цветы. Здесь же будут организованы выставки и выступления артистов.

1 июля праздник продолжится в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». В этом году мероприятие посвящено богатству русского языка.

В 9:00 начнут работу все музейные площадки.

В 11:00 состоится церемония возложения цветов на могилу М.Ю. Лермонтова.

В 11:30 откроется выставка члена Союза художников России Геннадия Салькова.

В 12:30 всех гостей ждут в Зеленом театре: там пройдет творческая встреча с поэтами, писателями, артистами, в ходе которой будут награждены лауреаты Премии им. Лермонтова.

Почетными гостями Лермонтовского праздника в этом году станут поэт, писатель, драматург, общественный деятель Юрий Поляков, народный артист России Олег Погудин, актер театра и кино, кинорежиссер Сергей Маховиков.

В 14.00 в Зеленом театре с концертом выступит заслуженная артистка России Зара.