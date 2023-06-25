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Общество25 июня 2023 10:31

Выпускникам Пензенского артиллерийского инженерного института вручили дипломы

Торжественное мероприятие, приуроченное к окончанию учебного года, а также 80-летию учреждения, состоялось в воскресение, 25 июня
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Поздравить представителей вуза с юбилеем приехал губернатор Олег Мельниченко. Глава региона отметил, что Пензенский артиллерийский институт - филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева уже не одно десятилетие готовит высококвалифицированные кадры для Вооруженных сил РФ.

- Наши выпускники проявляют свою боевую выучку и профессиональную подготовку в борьбе с неонацизмом. На полях сражений за Россию они вносят достойный вклад в успешное проведение СВО, - сказал губернатор и поблагодарил педагогический коллектив института за качественную организацию учебно-воспитательной работы.

Сегодня дипломы об окончании института получили 178 человек, 53 из которых - представители дружественных стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, отличившиеся в службе офицеры были награждены медалями, грамотами и благодарностями.

В торжественном мероприятии также принял участие председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков.

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