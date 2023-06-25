Более 20 проектов пензенских ребят будут реализованы по программе «УМНИК»

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Финансирование в размере 500 тыс. руб. на каждый проект пензенские студенты и молодые специалисты предприятий направят на реализацию своих инновационных идей и проведение научно-исследовательских работ.

По информации пресс-службы регионального правительства, большинство проектов посвящено разработке новых приборов и интеллектуальных производственных технологий, а также развитию медицины и биотехнологий.

Напомним, в Пензенской области функционирует региональный представитель Фонда содействия инновациям, специалисты которого ответят на все вопросы о текущих конкурсах и процедуре подачи заявок. Обращаться можно по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 2, или по телефону: (8412) 45-80-56.