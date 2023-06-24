Обращение О.В. Мельниченко к жителям Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня ночью я вернулся из зоны СВО. Проехал по блокпостам, подразделениям, где служат наши - пензенские, ульяновские и башкирские ребята.

Видел масштабы последствий разрушения Каховской ГЭС. Пообщался с военнослужащими. Убедился в их силе духа и боевом настрое, способности решить все вопросы, стоящие перед специальной военной операцией.

Организованный руководством ЧВК «Вагнер» мятеж будет подавлен. Все, кто в нём участвовал, должны быть привлечены к ответственности.

Призываю пензенцев, служащих в рядах ЧВК «Вагнер», не идти на поводу у тех, кто использует вас «втёмную». Вы героически воевали на самых ответственных участках СВО. Ваши имена вписаны в историю, не позорьте их преступным участием в мятеже.

Мы не имеем права сеять раскол между армией и подразделениями ЧВК. Армия, подразделения ЧВК, добровольцы, Росгвардия, МВД и ФСБ выполняют единую задачу в рамках специальной военной операции.

Правота Верховного Главнокомандующего состоит в том, что любые попытки мятежа должны быть жестко пресечены. У каждого есть шанс не становиться преступником. Достойно выполнить все задачи СВО.

Прошу жителей Пензенской области соблюдать выдержку и спокойствие. Мы не позволим разрушить нашу страну.

Враг, в том числе, и внутренний, будет выявлен и уничтожен. Победа будет за нами!