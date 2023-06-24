Артем Здунов вручил аттестаты и медали выпускникам Республиканского лицея

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В этот день аттестаты о среднем образовании получили 57 выпускников Республиканского лицея. В их числе не только жители Мордовии, но и других регионов России: уже 13 лет в учреждении рады талантливым мальчишкам и девчонкам со всей страны. Здесь они могут не только получать знания, но и развивать свои навыки, участвовать в олимпиадах и турнирах. За 13 лет существования лицея его ученики смогли завоевать 385 медалей крупнейших международных соревнований.

Гостем выпускного стал глава Мордовии Артем Здунов. Он поздравил ребят с одним из главных событий в их жизни – окончанием учебы в школе.

- Получайте знания в лучших вузах, работайте в лучших учреждениях, создавайте свой бизнес, но всегда помните, что у вас есть малая родина, где вас ждут, - сказал руководитель республики.

Артем Здунов поделился, что и сам когда-то прошел через это: родившись в Мордовии и много лет проработав за ее пределами, он все равно вернулся в родную республику.

- Где бы вы ни были, интересуйтесь своими земляками - используйте силу Мордовии на наше общее благо. Желаю, чтобы вы достигли успеха! – подчеркнул глава региона и вручил аттестаты и медали выпускникам.

От лица выпускников педагогов поблагодарил Вячеслав Школкин, который переехал ради учебы в лицее из Омска:

- Без вас не было бы наших успехов. Вы помогали нам двигаться к цели. Вы вкладывали в нас душу. Спасибо вам за это.