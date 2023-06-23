Пензастат подсчитал, во сколько жителям региона обойдется приготовление окрошки

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С мясом или колбасой (а, может, даже рыбой!), на квасе, кефире или минералке – рецепт окрошки в каждой семье свой. И спорить о том, какой из них тот самый, единственно верный, можно хоть до посинения, но это не отменяет простой истины: во время летней жары это вкусное и освежающее блюдо - частый гость на столах россиян.

Название этого супа произошло от слова «крошить»: ингредиенты для блюда именно «крошат» - измельчают до небольших кусочков, а после заправляют по вкусу сметаной, майонезом, горчицей и другими приправами и заливают жидкой составляющей.

За основу во время подсчетов специалисты Пензастата взяли наиболее популярный в нашем регионе рецепт окрошки. Для него вам потребуется 100 граммов свежих огурцов, пучок редиски, 200 грамм отварного картофеля, четыре вареных яйца, 200 граммов вареной колбасы, пучок зелени, пару ложек сметаны и, конечно же, литр кваса. Из данного количества продуктов у вас получился четыре порции окрошки. А обойдется это все вам примерно в 317 рублей.

Приятного аппетита!