В Пензенской области снова пройдет «Тихвинская ярмарка»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Для гостей мероприятия подготовят много интересного. Сам праздник начнется в 10:30 с молебна в храме на территории музея. После него начнутся ярмарочные гуляния, а также мастер-классы по резке фигур из дерева, лепке и росписи ромашки их соленого текста, плетению венков, вязанию ковриков и многому другому.

В 11:00 начнется концертная программа с участием творческих коллектив из Пензенской области и других регионов страны. Параллельно с этим откроются ярмарочные ряды, где можно будет купить угощения и сувениры. Для юных гостей праздника будут работать игровые площадки и зона катания на лошадях.

В самом здании музея с 11:00 будут проводиться экскурсии. Кроме того, в 12:00, 13:30 и 14:30 экскурсии состоятся в храме, где сохранились старинные фрески датируемые тринадцатым веком.

В Барском доме в 12:00 начнется семейный спектакль «38 попугаев» в исполнении артистов Пензенского областного театра кукол «Кукольный дом», в 13:30 – интерактивный спектакль «Теремок» от театральной студии «Фома да Ерема».

Всех гостей ярмарки приглашают также поучаствовать в фотоконкурсе «Веселые будни моей семьи»: для этого нужно принести с собой снимок вашей семьи и разместить его на вернисаже. Победителей объявят в 13:00.

Программа мероприятий

Добраться до Тихвинском ярмарки из Пензы можно будет на автобусе с экскурсионным сопровождением. Он отправится в 8:00 от Литературного музея. Обратно транспорт поедет в 15:00.

Обязательна запись по телефону: 8 (8412) 56-10-10. Билеты на экскурсии и спектакли приобретаются отдельно в кассе Государственного музея А.Н. Радищева.