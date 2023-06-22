Выставка «Пензенская школа гражданской авиации – первая в СССР» откроется в краеведческом музее

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Выставка «Пензенская школа гражданской авиации – первая в СССР» откроется в Пензе в краеведческом музее 23 июня в 15.00.

Проект, подготовленный музеем совместно с авиационно-спортивным клубом Пензы, расскажет посетителям об истории и становлении пензенской школы гражданской авиации, ее учениках и их достижениях, отмечает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Пензенское отделение Общества друзей воздушного флота было создано 5 июня 1923 года, а через месяц, 5 июля 1923 года, в Пензе открыт первый авиатехнический кружок, который в 1926 г. преобразовали в планерную школу, а затем - в аэроклуб завода имени Фрунзе и в 1928 г. - в школу гражданской авиации.

За время своего существования школа гражданской авиации и авиаспортклуб подготовили профессиональных лётчиков, многие из которых позднее стали Героями СССР, сражались в гражданской войне в Испании, у Халхин-Гола, на фронтах Великой Отечественной войны.

В мирное время воспитанники авиаспортклуба, образованного в 1967 году, добились значительных высот в планерном спорте, становились мастерами спорта, били рекорды СССР.

Выставка будет работать в течение одного месяца, до 23 июля 2023 года.