Празднование Дня молодежи в Пензе перенесли на 25 июня

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Празднование Дня молодежи, который в этом году выпал на 24 июня, было решено сдвинуть на день из-за проведения в субботу выпускных в городских школах.

Жителей и гостей города ожидает интересная программа мероприятий. Набережная Суры, а также улицы Урицкого и Славы станут местом проведения фестиваля «Калейдоскоп времен». Его организаторы приглашают всех желающих совершить экскурс в историю и ознакомиться с жизнью молодежи во времена Древней Руси, Российской империи, СССР.

Начало фестиваля – в 15:00. В 15:40 состоится показательный бой от участников площадки «Древняя Русь». В 16:00 начнется показ театрального представления, а в 16:20 - массовый вальс. В 17:00 всех приглашают на буги-вуги, в 17:20 - на «HIP-HOP».

В рамках мероприятия состоятся бесплатные мастер-классы по изготовлению веера, танцам и другие.

Сопровождаться фестиваль будет концертной программой. Подарком для пензенской молодежи станет выступление группы «Мохито». Завершится праздник дискотекой.

Общественную безопасность обеспечат патрули сотрудников правоохранительных органов, госинспекции по маломерным судам и членов отрядов содействия полиции «Тигр».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время проведения фестиваля «Калейдоскоп времен» в городе изменится схема движения: какие улицы будут перекрыты (далее)