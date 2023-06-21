Житель Саранска, попавший в ДТП на угнанном автомобиле, предстал перед судом

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, 1 апреля этого года 52-летний житель села Николаевка сообщил об угоне его «Рено». В ходе расследования было установлено, что за несколько дней до этого у мужчины в гостях был бывший 23-летний сожитель его дочери. Они распивали спиртное.

После того, как хозяин дома уснул, юноша решил съездить в Ичалковский район к своему отцу, позаимствовав для этой цели автомобиль несостоявшегося тестя. Парень знал, где мужчина хранит ключи, поэтому с угоном проблем не возникло.

В самой иномарке он нашел пять тысяч рублей, которые потратил на бензин. Уже по пути к отцу, на 50-м километре дороги «Саранск-Ромоданово-Большое Игнатово» молодой человек выехал на встречную полосу, потерял управление и слетел в кювет, после чего бросил машину и на попутках скрылся.

Спустя некоторое время парень отправил бывшей благоверной фотографии разбитой машины ее отца. Та позвонила родителю, и мужчина, который к тому времени еще не был в курсе пропажи его автомобиля, пошел писать заявление в полицию. Незадачливый угонщик был задержан.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.