42 выпускника из Пензенской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали в пресс-службе министерства образования Пензенской области, на сегодня в регионе были зафиксированы два случая нарушений в пунктах проведения ЕГЭ: один из выпускников пронес на экзамен шпаргалки, второй - средство связи. Оба участника были удалены, а их результаты – аннулированы.

42 выпускника уже получили 100 баллов за экзамен: 15 из них - по литературе, девять – по химии, восемь - по русскому языку, три – по математике, шесть - по истории, один – по физике.

Как отметил министр образования Пензенской области Алексей Комаров, конечно же, большая часть такого успеха - это заслуги самих учащихся. Ребята упорно готовились не один месяц, чтобы в будущем поступить в выбранные ими вузы.

- Но все это было бы невозможно без самоотверженного труда педагогов, без их профессионализма, умения настроить учеников на работу, подбодрить, поддержать, - заявил министр.

МНЕНИЕ

Выпускница школы № 5 г. Кузнецка Инна Лавриненко, сдавшая историю на 100 баллов:

- Я усердно готовилась. Конечно, иногда было тяжело - казалось, что все усилия напрасны. Помогала поддержка близких, так как у меня всегда были люди, на которых можно положиться, которые помогут в трудный период. Кузьмичева Алла Геннадьевна - это наставник, благодаря которому я достигла высот в таких учебных предметах, как история и обществознание. Да, было нелегко, но главное – это стремиться к высшему и усиленно трудиться, а также давать себе отдыхать, чем я иногда, к сожалению, пренебрегала. Я верю, что любой, кто идет к поставленной цели, обязательно ее достигнет.