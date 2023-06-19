Пензенец украл из магазина бутылку алкоголя

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Ранее привлекавшемуся к ответственности пензенцу грозит новый срок: мужчина пошел на очередное преступление, зайдя в магазин и заметив стоящий там ящик с несколькими бутылками пивного напитка. Подхватив его, гражданин направился на выход, но его действия заметила администратор торговой точки.

Женщина нагнала пензенца на улице и сумела вырвать ящик из его рук. Однако мужчина выхватил одну из бутылок из него и бросился наутек.

Сотрудница магазина позвонила в полицию и передала им приметы злоумышленника. Вскоре мужчина 1980 года рождения был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции. Он признался в содеянном.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.