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Общество18 июня 2023 12:50

Школьница из Пензенской области победила в телевизионной игре «Умницы и умники»

Финал интеллектуальной олимпиады был показан 17 июня на «Первом канале»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Ученица школы имени А.В. Каляпина села Пригородное Сердобского района Матрона Потапова заняла пятое место и стала одной из 12-ти участников игры, ставших студентами МГИМО. Приказ об их зачислении в конце игры подписал ректор вуза Анатолий Торкунов.

Как рассказали в пресс-службе министерства образования Пензенской области, Матрона попала на игру после того, как победила в олимпиаде «Умницы и умники Сурского края» в 2022 году. Стоит отметить, что старшие братья девушки, Александр и Максим, также учились в той же школе и участвовали и в региональном, и всероссийском этапе интеллектуальной игры. Всем им подготовиться и достойно выступить помогла учитель истории Галина Михайловна Ситникова.

Это второй случай зачисления пензенского школьника в МГИМО по итогам игры «Умницы и умники». Первым был школьник из Заречного Николай Капустин, который самостоятельно участвовал в игре и стал победителем в 2012 году.

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