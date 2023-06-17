Инвестиционный портфель Пензенской области по итогам ПМЭФ-2023 составил почти 57 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Накануне глава Пензенской области провел ряд рабочих встреч с руководителями различных компаний, в рамках которых были достигнуты следующие договоренности:

- Пензенские предприятия будут производить больше оборудования для объектов «Газпрома».

- Компания «АГрупп» построит в Пензе современный жилой квартал.

- В Сердобском районе Пензенской области будет возведен элеватор на 150 тысяч тонн зерна.

- У индустриального парка «Заря» появился первый резидент. Компания инвестирует 2,2 миллиарда рублей в строительство завода по производству запчастей для сельскохозяйственной техники.

- В Каменском районе планируется построить маслоэкстракционный завод.

- «ТНС Энерго» и ПГУ договорились о совместной работе в подготовке молодых специалистов.

- В Пензенской области планируется открыть фабрику по производству специализированной обуви.

Завершился форум пленарным заседанием, в ходе которого выступил Президент Владимир Путин.

- Выступление Владимира Владимировича было насыщенным, мы все определили для себя векторы развития и поняли, в каком направлении необходимо двигаться. А ПМЭФ в очередной раз дал новый импульс для развития сотрудничества, которое поможет нам в воплощении задуманного, - отметил губернатор Олег Мельниченко.