17-летняя жительница Мордовии обманула сотрудницу маркетплейса

Когда полиция начала искать девушку, она решила спрятать украденный телефон в лесу. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Несовершеннолетняя жительница Темникова решила обновить свой телефон. Но, поскольку лишних средств на покупку гаджета у нее не нашлось, девушка решила пойти на обман.

Приобретя в Интернете муляж айфона последней модели, она спустя некоторое время заказала на том же маркетплейсе настоящий телефон стоимостью 32 946 рублей. Чтобы отвести от себя подозрения, покупку девушка попросила доставить в другой пункт выдачи. Кроме того, помимо гаджета, заказала также и кое-что из одежды.

В пункте выдачи, взяв свои товары, несовершеннолетняя удалилась в примерочную, где заменила айфон в коробке муляжом, а после чего вернулась к сотруднице ПВЗ и отказалась от всех товаров. Оператор проверила наличие телефона в коробке, но не стала рассматривать его более внимательно и возврат заказа оформила.

Спустя некоторое время, когда муляж дошел до склада, сотрудники которого и обнаружили обман, несовершеннолетнюю покупательницу объявили в розыск. Узнав об этом, девушка спрятала смартфон, который к тому времени уже успела разбить, в лесу.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в отношении девушки было возбуждено уголовное дело. Свою вину она признала. Расследование продолжается.