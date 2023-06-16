Мордовские ученые разработали смесь для беспламенного нагревателя пищи

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Беспламенный нагреватель пищи представляет собой пакет, внутри которого находится нагревательный элемент на основе неорганических солей и алюминия. Если залить внутрь воду, элементы вступают в реакцию, во время которой выделяется большое количество тепла.

Разработанная мордовскими учеными смесь превосходит по эффективности имеющиеся аналоги: она быстрее нагревается и стоит дешевле. Кроме того, отходы после окончания реакции легко утилизируются и не наносят вреда экологии.

Изначально предполагалось, что разработка заинтересует любителей активного отдыха, однако в ходе экспериментов ученые также выявили еще одно свойство своей смеси, которое позволяет применять ее в зоне СВО:

- Мы обнаружили, что если пища разогревается с помощью нашей смеси, то тепловизор не фиксируется на месте, где это происходит, - прокомментировал ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

Сейчас разработку активно тестируют многие российские госкорпорации, министерства и ведомства. И, несмотря на то, что в продажу беспламенный нагреватель еще не поступил, он уже получил свою первую награду: диплом мордовским ученым вручили на I Петербургском международном молодежном саммите техноброкеров, изобретателей и рационализаторов.