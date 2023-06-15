В нескольких пензенских микрорайонах на неделю отключат горячую воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Горячую воду отключат в полночь 19 июня и дадут вечером 26-го.
- Все работы направлены на надежное теплоснабжение города в будущем отопительном периоде, - отметил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин.
В зоне отключения находятся следующие улицы:
- 8 Марта;
- Карпинского;
- Коммунистическая;
- Ворошилова;
- Суворова;
- Пушкина;
- Кулакова;
- Бакунина;
- Ставского;
- Плеханова;
- Луначарского;
- Толстого;
- Дзержинского;
- Ухтомского;
- Жемчужная;
- Герцена;
- Пролетарская;
- Ленина;
- Крупской;
- Леонова;
- Циолковского;
- Гагарина;
- Фурманова;
- Аустрина;
- Заводская;
- Сумская;
- Депутатская;
- Клары Цеткин;
- Дружбы;
- Медицинская;
- Чаадаева;
- Колхозная;
- Литвинова;
- Егорова;
- Саранская;
- Чапаева;
- Долгорукова;
- Стадионная;
- Московская;
- Володарского;
- Кирова;
- Максима Горького;
- проспект Победы.