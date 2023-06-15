В нескольких пензенских микрорайонах на неделю отключат горячую воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горячую воду отключат в полночь 19 июня и дадут вечером 26-го.

- Все работы направлены на надежное теплоснабжение города в будущем отопительном периоде, - отметил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин.

В зоне отключения находятся следующие улицы:

- 8 Марта;

- Карпинского;

- Коммунистическая;

- Ворошилова;

- Суворова;

- Пушкина;

- Кулакова;

- Бакунина;

- Ставского;

- Плеханова;

- Луначарского;

- Толстого;

- Дзержинского;

- Ухтомского;

- Жемчужная;

- Герцена;

- Пролетарская;

- Ленина;

- Крупской;

- Леонова;

- Циолковского;

- Гагарина;

- Фурманова;

- Аустрина;

- Заводская;

- Сумская;

- Депутатская;

- Клары Цеткин;

- Дружбы;

- Медицинская;

- Чаадаева;

- Колхозная;

- Литвинова;

- Егорова;

- Саранская;

- Чапаева;

- Долгорукова;

- Стадионная;

- Московская;

- Володарского;

- Кирова;

- Максима Горького;

- проспект Победы.