Крановщику из Мордовии присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации»

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Кямиль Юсупов работает в отрасли уже более 35 лет. С 2014 года он является сотрудником ООО «Фобос». Коллеги отзываются о Кямиле Касимовиче, как об ответственном и компетентном работнике.

- Сначала не поверил, когда мне сказали, что Президент страны присвоил мне такое высокое звание. А сейчас меня переполняют эмоции! Я никогда не стремился к высоким наградам. Просто выполнял свою работу, которую очень люблю, - отметил Кямиль Юсупов.

По его словам, профессия крановщика подразумевает высокий уровень терпения и осторожности.

- Для меня моя работа – это, в первую очередь, строгое соблюдение правил и норм техники безопасности, - отмечает крановщик. - Меня часто спрашивают, как там, на высоте? Отлично! Если бы боялся, то и не работал бы крановщиком. Я настолько привык, что быть каждый день на высоте - это как по земле ходить.