В Пензенской области нашли родственников красноармейца Митрофана Четверикова

Ранее представители Пензенского регионального движения попросили местные СМИ помочь с поисками родственников бойца, предоставив данные из его медальона. Он родился в 1903 году в Пачелмском районе, был призван в 1941 году Лопатинским РВК. Служил в 307-й стрелковой дивизии.

Сегодня стало известно, что родной внук красноармейца Валерий Николаевич живет в Пензе. Жена Митрофана Никитовича, Просковья Четверикова, скончалась в 1963 году. До самой смерти женщина жила в селе Козловка Лопатинского района. В 2017 году не стало и дочери бойца, Нины Митрофановны. В Лопатинском районе до сих проживают несколько его внучатых племянников.

Родные Митрофана Четверикова были очень рады новости, что стала известна судьба их близкого человека, и предоставили поисковикам фотографию красноармейца, сделанную до его призыва на службу.

Руководитель пензенского регионального общественного движения «Поисковое движение России» Лариса Казакова поблагодарила всех, кто помогал в поиске родных героя.