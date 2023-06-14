Встреча с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 июня в Пензе

В мае застройщики Москвы и Санкт-Петербурга проведут встречу с жителями Пензы, расскажут о своих новостройках и как выгодно купить квартиру в другом регионе.

18 мая в 14:00 в Пензе, Heliopark Residence (ООО "Бизнес-Отель"), Переговорная 1 по адресу: ул. Кирова, д. 49.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна всем, кто хочет купить квартиру для переезда в Москву или Санкт-Петербург и Ленинградскую область, тем, кто планирует приобретение недвижимости для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону +7 (905) 294-20-49.

На встрече вы узнаете:

• в каких новостройках лучше покупать квартиру в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

• как выгодно инвестировать в недвижимость;

• где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

На мероприятие приедут представители крупнейших застройщиков страны - группа компаний ЦДС, А101, Самолёт и ФСК, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Количество участников ограниченно, поэтому, если вы давно мечтаете о покупке квартиры в другом городе, скорее регистрируйтесь и приходите 18 июня в 14:00 на встречу с застройщиками.

Ссылка для регистрации

Телефон для уточнения информации +7 (905) 294-20-49 (Ирина)

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