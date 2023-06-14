В Саранске погибла бывшая солистка театра песни «Росичи» Елизавета Кутурова

Фото: страница театра песни «Росичи» в социальной сети

Жуткая история произошла в столице Мордовии 12 июня. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по РМ, тело 34-летней женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты, обнаружили прохожие, которые и вызвали полицию. Рядом с трупом лежала пятилетняя девочка - дочь погибшей - с аналогичными повреждениями. Несовершеннолетняя выжила, но сейчас находится в реанимации.

То, что погибшая – это бывшая солистка театра песни «Росичи» Елизавета Кутурова, подтвердили на странице коллектива в социальных сетях. Елизавета оставила творческую карьеру некоторое время назад, после того, как вышла замуж и родила ребенка. Семья женщины, по словам соседей, была благополучной. Это же подтвердили и органы следствия.

Елизавета оставила театр после того, как вышла замуж. Фото: страница театра песни «Росичи» в социальной сети

В момент трагедии супруга Елизаветы дома не было: он находился в Москве.

Знакомые погибшей женщины отмечают, что за день до случившегося Кутурова вела себя странно: без объяснений удалила свои страницы в некоторых социальных сетях. Очевидцы, бывшие на месте происшествия, рассказали, будто женщина выбросила дочь из окна, а затем упала сама. В то же время, в сообществе театра, где когда-то работала Елизавета, под постом о ее гибели, озвучена и другая версия события: якобы девочка выпала из окна, а мать в отчаянии последовала за ней. Близкие погибшей пока отказываются давать комментарии.

Версию, что женщина пыталась навредить ребенку, следствие рассматривает в качестве основной. Фото: страница Елизаветы Кутуровой в социальной сети.

Как бы то ни было, СУ СК по РМ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Версия, что женщина сама пыталась навредить ребенку, рассматривается следствием в качестве приоритетной. Обстоятельства случившегося выясняются.

Расследование уголовного дело находится на личном контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.