В Мордовии торжества в честь Дня России и дня рождения Саранска завершили концерт и салют

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

По информации пресс-службы Главы Мордовии, торжества в честь Дня России и дня рождения Саранска 12 июня продолжились праздничным концертом на стадионе «Мордовия Арена».

Шоу началось с видеоролика об этапах развития столицы Мордовии и выступлений детских патриотических объединений, творческих коллективов.

Затем перед жителями и гостями Саранска выступили известные исполнители российской эстрады: Алена Апина, Наталья Гулькина, Шура, группы «Отпетые мошенники» и «Блестящие», шоу-балет «Звёзды».

Вместе с артистами зрители с удовольствием пели знакомые хиты, танцевали. Многие жители республики пришли на стадион с флагами российского триколора. Мероприятие посетил и Глава Мордовии Артём Здунов.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

День России и День города в Саранске завершились праздничным салютом на главной площади Мордовии.