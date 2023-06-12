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Звезды12 июня 2023 14:20

Павел Воля поздравил родной город с 360-летием

По просьбе шоумена теплые слова в адрес Пензы и ее жителей адресовали его друзья и коллеги
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Уроженец Пензы шоумен Павел Воля поздравил родной город с юбилеем в эфире своего шоу на телеканале «ТНТ».

Павел отметил, что Пенза - это то место, где у него все начиналось: здесь он родился, окончил школу и вуз, некоторое время работал на радио.

- Я обещал сделать сюрприз для моего города, и сегодня я поздравляю Пензу с днем рождения, - подчеркнул ведущий.

По просьбе Павла Воли поздравления для жителей города записали Тимур Родригез, Егор Крид, Ольга Бузова, Марина Кравец, Григорий Лепс и другие звезды телеканала и друзья шоумена.

Кроме того, после прозвучавших теплых слов Павел продемонстрировал зрителям символ Пензы - статуэтку ласточки. Отныне она будет украшать студию, в которой снимается его шоу.

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