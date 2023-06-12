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Общество12 июня 2023 12:01

Не хуже «Стрижей»: на День города в Пензе выступила пилотажная группа «Звезда»

Авиашоу состоялось в небе над городской набережной
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

К счастью, плохая погода не стала причиной отмены полетов: их просто перенесли на полчаса попозже. Несмотря на дождь и пронизывающий ветер к двум часам на городской набережной собралась внушительная толпа.

Пилотажная группа «Звезда» продемонстрировала гражданам петлю Нестерова, поворот на вертикали с синхронными вращениями вверх и вниз, вертикаль с полубочкой вверх, расхождение на пересекающихся курсах, элемент «Стрела» и другие фигуры высшего пилотажа. Полеты выполнялись на спортивных самолетах, которые порой пролетали практически над головами зрителей, вызывая восторг и радостные крики как у детей, так и у взрослых.

Пензенцы смогли увидеть сольное выступление обладателя Кубка Великой Победы в соревнованиях по высшему пилотажу на реактивных самолетах Антона Варехи – и это было изумительное зрелище.

Продолжавшееся полчаса авиашоу оставило зрителей в полном восторге.

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