В Могилевском дворике открылся фестиваль «Пензяк Книголюб Первый»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Открытие фестиваля прошло в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню города. Символом фестиваля стал Пензяк Книголюб Первый.

- Пенза - это не только исторический центр, это и территории больших жилых районов. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы культурная инфраструктура была как можно ближе для горожан, - пояснила директор центра развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни» Наталья Казакова.

В ходе открытия фестиваля состоялся показ спектакля, а после для гостей был организован фестиваль иммерсивного чтения. Также в рамках мероприятия прошел квиз «Культурная семья», участники которого проверили свои знания. Призы победителям – билеты на спектакли и книги – вручил лично заведующий литературной частью Пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Виталий Соколов.

Всего гостями фестиваля 10 июня стали почти 350 человек. В следующий раз мероприятия состоятся 17 и 24 июня (если позволит погода).