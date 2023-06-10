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Общество10 июня 2023 11:00

К стеле «Город трудовой доблести» в Пензе возложили цветы

Церемония состоялась в рамках празднования 360-летия города
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В мероприятии принял участие губернатор Олег Мельниченко. Он возложил цветы к монументу, а после обратился к присутствующим, напомнив, что два года назад Пенза получила звание Города трудовой доблести. И это вполне заслужено: в годы Великой Отечественной войны жители нашего города совершили трудовой подвиг, обеспечив фронт всем необходимым.

- И сегодня, благодаря труду своих жителей, Пенза развивается, растет, приобретает современный вид, - отметил глава региона.

По словам Олега Мельниченко, огромный вклад в получение городом почетного звания внесли краеведы и историки, бережно собравшие и сохранившие факты.

- Считаю справедливым, что имена этих людей будут увековечены в истории города в юбилейный год 360-летия Пензы, - заявил Олег Мельниченко.

По решению городской Думы историк Геннадий Тамбовцев и журналист Александр Марынов получили звания «Почетные граждане Пензы».

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