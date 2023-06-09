Эвакуированные из ЛНР и ДНР в Пензенскую область граждане получили гуманитарную помощь

Автором проекта выступает Благотворительный фонд «Эра добра». Это уже вторая их акция.

- Быть добрым и неравнодушным - правильно и здорово. Мы очень рады, что семьи сумели подобрать для себя хорошие сезонные вещи. Это существенно снизит нагрузку на их семейный бюджет, а значит - поможет укрепиться на новом месте, - поделилась председатель Благотворительного фонда «Эра добра» Елена Киреева.

На прошлой неделе такую же помощь получили эвакуированные граждане, проживающие в ПВР «Леонидовка». Там новыми вещами обзавелись 200 человек. По словам Елены Киреевой, до конца месяца фонд проведет вещевые акции во всех пензенских пунктах временного размещения. Кроме того, сейчас готовится акция для жителей Белгородской области, которые приехали в Пензу неделю назад.

Неравнодушные пензенцы могут принять участие в проекте, положив вещи и хозтовары в ящики «Добро», которые установлены в разных районах города, или сделав пожертвование в фонд.