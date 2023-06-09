Вячеслав Тимченко: «Новые очистные сооружения «Маяка» помогут улучшить экологию Пензы»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что это уже второй визит сенатора на «Маяк» с начала года. Во время приезда в Пензенскую область в апреле Вячеслав Тимченко также осматривал очистные сооружения «Маяка» по поручению спикера верхней палаты Валентины Матвиенко.

Напоминаем вам, что масштабный экологический проект пензенский холдинг начал реализовывать пару лет назад. Дорожная карта была разработана совместно с региональным управлением Росприроднадзора и областным правительством, а работы лично на своем контроле держит губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба ОАО «Маяк»

Во время первого визита на «Маяк» Вячеслав Тимченко оказался приятно удивлен масштабами проекта: во-первых, очистных сооружений такого типа пока нет ни на одном российском предприятии. В основе работы лежит принцип очистки с помощью активного ила, который выращивается в специальном биореакторе. Во-вторых, несмотря на санкции и другие трудности, «Маяк» не только сумел продолжить работы, но и значительно ускорил темпы, благодаря чему сдача объекта в эксплуатацию запланирована уже на этот год (вместо лета 2024 года).

Во время вчерашнего визита сенатор лично убедился, что работы идут по графику. Он посетил здание, где в данный момент устанавливается необходимое оборудование для доочистки. Можно сказать, что проект уже практически вышел на финишную прямую: совсем скоро сотрудники холдинга приступят к пуско-наладочным работам.

Фото: Пресс-служба ОАО «Маяк»

Вячеслав Тимченко и губернатор Олег Мельниченко осмотрели флотационные установки и сложную систему трубопроводов. Сенатор отметил, что проект действительно впечатляет:

- Новые очистные сооружения «Маяка» помогут улучшить экологию Пензы, - подчеркнул он. - Приятно, что руководство холдинга выполняет возложенные на себя обязательства.