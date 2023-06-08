Пензенский студент получил премию за спасение семьи из горящего дома

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Студент Пензенского колледжа транспортных технологий Илья Коптелкин удостоен Всероссийской общественно-государственной премии с международным участием «Горячее сердце». 2 апреля прошлого года он вывел из горящего дома в селе Лапшово Камешкирского района целую семью.

Юноша был в гостях у бабушки. Во время прогулки заметил зарево в одном из дворов и сразу же направился туда. На месте Илья увидел, что веранда дома объята огнем.

- Я остановился, побежал к дому, - рассказал парень. - В окне увидел растерявшуюся мать, детей. Начал стучаться в окно, мать открыла, и одного за другим начал вытаскивать детей из дома. Их было четверо. Я посадил их в машину, помог выбраться матери и вызвал пожарную охрану.

За свои храбрые действия и неравнодушие в мае Илья стал лауреатом всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». По словам студента, сориентироваться в непростой ситуации ему помогли знания, полученные на занятиях в колледже.