Учреждения культуры запустили в социальных сетях флешмоб, посвященный 360-летию Пензы

Фото: сообщество учреждения в социальной сети

Цель флешмоба - показать, как изменились за годы пензенские учреждения культуры и достопримечательности.

Каждая фотография сопровождается небольшим очерком об истории того или иного здания.

«История Литературного музея неразрывно связана с Пензой. Здание «литературного дома» представляет интерес как памятник гражданского зодчества эпохи классицизма, являясь при этом памятником истории и культуры. Здесь в разные годы бывали известные литераторы, общественные государственные деятели, которые оставили в своих воспоминаниях строки о любимой нашей Пензе», - отметили в своих социальных сетях представители Литературного музея.

Фото: сообщество учреждения в социальной сети

«Как же нам, жителям Пензы, повезло, что 160 лет назад семья Мейергольдов выбрала именно наш город и поселилась в нем на улице Лекарской, ныне - Володарского, 59!», - рассказали специалисты Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда».

Фото: сообщество учреждения в социальной сети

«А вы знаете, что Пензенский драматический театр в этом году - тоже юбиляр? Пензе исполняется 360 лет, театру - 230. Между прочим, Пензенский драматический входит в пятерку старейших театров России - старше него только Российский театр имени Федора Волкова в Ярославле, Калужский драматический театр, Тамбовский драматический театр и Казанский русский драматический театр имени Василия Качалова», - говорится в сообществе областного театра им. Луначарского.

Остальные фотографии и истории смотрите в группах учреждений в социальных сетях.