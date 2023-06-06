Свыше 1,8 миллиарда рублей поступило в бюджет Пензенской области на расселение из аварийного жилья

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Он напомнил, что за период 2019 - 2025 годов в Пензенской области запланировано улучшить жилищные условия 4274 человек, отмечает пресс-служба регионального правительства.

В рамках реализации федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» должно быть расселено 142 аварийных дома.

«Общая сумма затрат, включая 2025 год, должна превысить 3 млрд 682 млн рублей. В настоящее время три этапа Программы переселения завершены», - пояснил глава Пензенской области.

«На территории 13 муниципальных образований Пензенской области расселено 29,76 тыс. кв. м аварийного жилья. В текущем году мы задачу выполнили уже на 87%. Улучшили жилищные условия почти 2-х тыс. пензенцев», - дополнил Олег Мельниченко.

В 2023 году запланировано расселение 17,01 тыс. кв. м аварийного жилья. Заключены муниципальные контракты на строительство 5-ти многоквартирных домов в городе Пензе, приобретено 49 жилых помещений, в том числе посредством долевого участия в строительстве – в городе Кузнецке и Шемышейском районе.

Кроме того, получена поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для расселения 12,67 тыс. кв. м аварийного жилья в Пензе, Кузнецке и Золотарёвке. Законтрактовано 32% общего объёма. Во втором квартале текущего года заключаются контракты на строительство ещё 2-х многоквартирных домов в Пензе. Это 175 квартир. Расселение аварийного жилищного фонда на территории региона осуществляется в плановом режиме.