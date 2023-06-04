Учащиеся пензенской гимназии №44 стали победителями регионального этапа турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

В региональный финал вышли команды 15 учебных учреждений региона. По итогам, в тройку призеров вошли представители гимназии №44, зареченского лицея №230 и Дворца детского (юношеского) творчества.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, теперь победители турнира представят наш регион на всероссийском этапе «Лиги знаний»:

- Участие в проекте — это отличная возможность для учащихся развиваться вместе с друзьями и в команде представить свое учебное заведение на всероссийском уровне.

В ходе финального этапа ребятам со всей страны придется проверить свою эрудицию и познания в различных сферах: истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте. Вопросы всероссийского этапа подготовили известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. В их числе - помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, член Совета Федерации, российский борец Александр Карелин и другие.

Финал «Лиги знаний» состоится в Москве.