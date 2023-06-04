В Пензенской области в пятый раз собрал писателей, критиков фестиваль «Белинская весна»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Посетителей фестиваля встречали словно прибывшие из эпохи «уездного города XIX века», прекрасные пары.

На аллеях Музея-усадьбы разместились разнообразные лавки - и мастерская модистки с изысканными украшениями, лентами и шляпками, и травница с освежающими напитками, и аптекарский домик с загадочными лекарственными пузырьками.

Гости «Белинской весны» успели заглянуть и к повару, чтобы отведать одно из любимейших блюд семьи Белынских - кашу, которая вкуснее «любых пирожных...».

Торжественное открытие «Белинской весны» состоялось у мемориального дома семьи Белынских.

Приветствуя гостей фестиваля, заместитель Председателя регионального Правительства Лариса Рябихина передала слова благодарности организаторам и участникам праздника от Главы региона Олега Мельниченко.

Министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков, обращаясь к собравшимся участникам фестиваля, поделился, что в музее-усадьбе его всегда посещает одухотворённое настроение тихого провинциального города.

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

«В музее и вокруг него всегда кипит жизнь. В прошлом году мы говорили о том, что начинаются большие устроительные работы на могиле Виссариона Григорьевича Белинского. В августе эти работы были завершены и сейчас каждый, кто побывает в Санкт-Петербурге, может попасть на кладбище «Литераторские мостки» и увидеть обновленную могилу Виссариона Григорьевича. Она давно в этом нуждалась и, благодаря непосредственному участию губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, эти работы были проведены. Сейчас у нас идёт большая работа по приведению в надлежащее состояние бывшего Дома купца Антюшина».

На фестивале Сергей Бычков вручил дипломы и хрустальные статуэтки лауреатам Премии в области литературной и театральной критики «Я в мире боец» им. В.Г. Белинского.

В номинации «За творческие достижения в театральной критике» награды удостоился член Союза писателей, журналист Степан Ратников из города Кириши Ленинградской области.

В номинации «За творческие достижения в литературной критике» - член Союза писателей, журналист, критик Сергей Шулаков, г. Москва.

Гостям и участникам фестиваля в этот день в парке музея-усадьбы были представлены интерактивные музейные тематические площадки, библиозоны, книжные выставки. Здесь также прошли творческие встречи с писателями и поэтами – земляками критика.

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Гости праздника с удовольствием примеряли на себя символ фестиваля - любимый цветок Виссариона Белинского фиалку в виде броши и других украшений, а также любовались и живыми цветами усадьбы.

СПРАВКА «КП»

Организатором Межрегионального литературного фестиваля «Белинская весна» неизменно выступает ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» при всесторонней поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области и при содействии Администрации Белинского района.