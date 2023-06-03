Санавиация помогла доставить в больницу жителя Кузнецка с инфарктом миокарда

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Пациент с инфарктом был госпитализирован в Кузнецкую межрайонную больницу. Спустя некоторое время стало понятно, что мужчине понадобится помощь медиков областной больницы им. Бурденко.

Счет шел буквально на минуты, поэтому для доставки пациента была задействована санитарная авиация.

- С помощью современного оборудования медики оказывают помощь прямо в воздухе, - рассказал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев. - Поскольку пациенты у авиамедицинской бригады всегда «тяжелые», длительность полета является одним из решающих факторов в сохранении жизни и здоровья людей.

Всего с начала года пензенская санавиация совершила уже 45 вылетов и доставила в больницы Пензы и Казани 45 пациентов (в том числе, одного ребенка). Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».