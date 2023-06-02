В Пензу прибыли эвакуированные жители Белгородской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем, что ранее глава региона отметил, что Пенза готова принять жителей Белгородской области, чей регион сейчас обстреливают украинские войска. Сегодня в город приехали 179 человек, из 125 – это дети и подростки, а остальные – женщины.

Прибывших разместят в корпусах квартирного типа в поселке Леонидовка и на базе отдыха «Кленовая роща» в Спасском районе.

Как рассказал министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, людям окажут всю необходимую медицинскую помощь – в том числе, и психологическую.

- Сейчас в работу включатся медики и педагоги. Детей и взрослых постараются за короткое время вывести из того напряженного психологического состояния, в котором они находятся, - пояснил он.

Губернатор Олег Мельниченко поручил сделать все необходимое, чтобы гости региона смогли освоиться в максимально короткие сроки.