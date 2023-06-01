В Пензе открыт филиал госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Об этом в ходе открытия Фонда сказал губернатор Олег Мельниченко.

«Сегодня мы сделали первый шаг на пути выполнения поручения Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о том, чтобы в кратчайшие сроки такие филиалы были созданы на территории всех субъектов РФ», - пояснил губернатор.

Для работы в филиале сформирована команда пока из 25 человек.

«Возглавила региональный фонд Ольга Борисовна Клейменова. Это человек, который знает, что такое потери - у неё погиб сын. Думаю, что именно такой человек будет неравнодушно подходить к работе с ветеранами спецоперации и членами их семей», - подытожил губернатор.

В Пензе Фонд создавался во взаимодействии с Комитетом семей воинов Отечества. Для работы выделено помещение на улице Попова, 36.

За прошедшими специальное обучение 23 социальными координаторами будут закреплены конкретные семьи участников СВО. Планируется, что до конца года в пензенском филиале будут работать 90 координаторов.

Комплексную помощь можно будет получить не только в режиме одного окна, но и через телефон - мобильное приложение успешно протестировано.

Олег Мельниченко также провёл встречу с участниками СВО, членами их семей и представителями общественных организаций. Обсудили вопрос реабилитации военнослужащих и ветеранов.

Губернатор обратил внимание на необходимость отдельных палат для инвалидов.

В настоящее время рассматривается возможность создания реабилитационного центра в санатории имени Володарского в Ахунах. На его базе должны быть предусмотрены все виды помощи – от психологической поддержки до протезирования.