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Общество30 мая 2023 16:00

Суд взыскал с АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. Проценко» неучтенную плату негативное воздействие на окружающую среду

Иск против предприятия подало Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям
Источник:kp.ru

В результате проверки, проведенной ведомством, удалось выяснить, что АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. Проценко», предоставляя декларацию о вреде на окружающую среду, не учло в ней одну позицию. Управление потребовало внести недостающую сумму в размере почти шести с половиной миллионов рублей, но предприятие требование не выполнило.

Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования надзорного органа и взыскал с АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. Проценко» задолженность, а также пени в размере 291 593 рубля.

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