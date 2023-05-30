Суд взыскал с АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. Проценко» неучтенную плату негативное воздействие на окружающую среду

В результате проверки, проведенной ведомством, удалось выяснить, что АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. Проценко», предоставляя декларацию о вреде на окружающую среду, не учло в ней одну позицию. Управление потребовало внести недостающую сумму в размере почти шести с половиной миллионов рублей, но предприятие требование не выполнило.

Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования надзорного органа и взыскал с АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. Проценко» задолженность, а также пени в размере 291 593 рубля.