В Пензе появился стрит-арт, посвященный донорам

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Новая достопримечательность появилась благодаря проекту «Соединяя доброту», организатором которого является Пензенская региональная организация «Всероссийское Общество Гемофилии». Его цель – вовлечение в донорство молодежи.

В рамках проекта представители организации приходили в пензенские школы и рассказывали учащимся о том, какую пользу приносит сдача крови, кто ее может сдавать и как к этому подготовиться. Само собой, пока ребята не могут стать донорами (это возможно только с 18 лет), однако разговор об этом, а также врученные памятки помогли многим из них задумать о том, чтобы сделать это в будущем.

После этого состоялся конкурс рисунков, по итогам которого Гран-При получила работа Виктории Салминой. Профессиональные художники немного доработали ее и бережно перенесли на фасад здания рядом с Пензенским областным драматическим театром имени А.В. Луначарского.

- Формирование у подростков положительного отношения к донорству - одна из приоритетных задач, стоящая перед региональным Центром крови, - отметила и.о. заместителя министра здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева. - Подобные арт-объекты как раз содействуют вовлечению молодых людей в донорское движение.