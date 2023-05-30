Продолжаются поиски 83-летней пенсионерки из Нижнего Ломова

Фото предоставлено поисковым отрядом

Напоминаем вам, что 83-летняя Нина Мешкова ушла из дома 28 мая. О том, как продвигаются поиски, в своих социальных сетях рассказали представители поискового отряда «ЛизаАлерт».

Во время поисков не только прочесываются окрестности и распространяются ориентировки, но и проверяется всевозможная информация: опрашиваются местные жители, принимаются звонки от граждан.

Накануне вечером один из добровольцев отряда получил полезную информацию от жителя Нижнего Ломова. Похожие данные поступили и на горячую линию: в день пропажи около 15:00 женщину видели в одном из районов города, где она проживает. А вот уже около 17:00 один из водителей заметил пенсионерку, идущую по обочине трассы М-5 в сторону Москвы.

Ориентировка на поиск

Представители поискового отряда обращаются ко всем водителям, кто ехал по это дороге в любую сторону (Нижний Ломов или Москва) 28 мая с 15:00 до 20:00 в районе Нижнего Ломова (примерно там, где поворот на Пачелму):

- Проверьте ваши регистраторы: возможно, именно на вашем видео мы увидим, куда дальше пошла Нина Александровна, и сможем найти ее.

Любые сведения, которые помогут поискам, можно сообщить по телефонам 88007005452 или 112.