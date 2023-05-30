Трудная дорога экрана звёздного неба для пензенского планетария

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам губернатора, современное дорогостоящее оборудование для реконструируемого планетария приобрели в Германии и США ещё до СВО, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Поэтому перед нами стояла задача всё оборудование, к тому моменту заказанное и оплаченное, «добыть» с территорий недружественных нам на сегодняшний день государств, - пояснил глава региона. - Прежде всего, экран производства американской компании, без которого планетарий не смог бы выполнять свою основную функцию».

В декабре 2022 года из Германии оборудование было доставлено на белорусско-польскую границу, но поляки отказались пропускать технику на территорию нашей страны, уточнил Олег Мельниченко. Пришлось доставлять груз через Прибалтику.

Ещё более сложной задачей стала доставка купола для Звёздного зала пензенского планетария из Соединенных Штатов. Было предпринято несколько попыток вывезти экран из США в Россию. И только четвёртая из них оказалась успешной. Два раза купол возвращали компании-производителю из американского аэропорта, затем - из Европы в США. И только в четвёртый раз - морем, через Турцию, оборудование смогло попасть в Новороссийск, отметил губернатор. Он также сообщил о том, что после благоустройства прилегающую площадь с новым фонтаном планируется сдать в эксплуатацию к открытию модернизированной обсерватории. А именно, к 1 сентября 2023 года.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

СПРАВКА «КП»

Строительные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения начались в 2021 году.

Для нового планетария закуплена техника последнего поколения как российского, так и иностранного производства - интерактивное оборудование, предназначенное для проведения экспериментов и демонстрации физических явлений, а также комплекс подсветки Звёздного зала, акустическая система, оптико-механический планетарий, проекционный купольный экран, мебель, оргтехника и многое другое.