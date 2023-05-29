На этой неделе в Пензе будут и дожди, и жара

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщается на сайте Гисметео, сегодня днем в области будет солнечно. Дождей синоптики не обещают. Днем температура по городу будет около +21 градуса.

Во вторник, 30 мая, небо затянет облаками и прольется небольшой дождь. Однако температура днем будет выше - примерно +23 градуса, ночью – около +11.

31 мая синоптики также обещают пасмурную погоду, но без осадков. Температура воздуха в светлое время суток будет около +23 градусов, ночью – примерно +14 градусов.

Такая же температура сохранится и в четверг, 1 июня. Однако вместо пасмурной погоды горожан ждет переменная облачность без дождей.

В пятницу, 2 июня, потеплеет: днем столбик термометра поднимется до +26 градусов, ночью будет около +10. Переменная облачность сохранится.

Суббота станет самым жарким днем на этой неделе: несмотря на облака на небе, в Пензе будет около +28 градусов днем и +13 ночью.

А на смену жаре в воскресение придут небольшие дожди. В светлое время суток в городе будет около +21, в темное – примерно +13.