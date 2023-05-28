В Городе Спутнике появится первая в Пензенской области «умная площадка»

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

На этой неделе спортивный объект посетил первый заместитель председателя Правительства области Олег Ягов. «Умную площадку» в Спутнике начали строить этой весной в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт».

После окончания всех работ объект будет представлять собой масштабный спортивный комплекс под открытым небом с футбольным полем и трибунами, площадками для волейбола и стритбола, дорожками для бега и уличными тренажерами. В темное время суток территорию планируется освещать, чтобы любители спорта смогли заниматься и вечерами или ранним утром.

Но, пожалуй, главным отличием данной площадки от других станет то, на ее территории будет работать точка доступа в интернет, а также установлены таблички с QR-кодами: при их сканировании пользователя будет перебрасывать на странички с инструкциями для тренировок.

- С их помощью любители физической культуры получат рекомендации по выполнению упражнений, а занятия станут более эффективными, - считает Олег Ягов.