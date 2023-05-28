В Пензенской области в шестой раз пройдет историко-культурный фестиваль «ДаншиноФЕСТ»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

О программе фестиваля в ходе пресс-конференции рассказали его организаторы.

Мероприятия стартуют в 12:00. В это время на сцене начнут выступать фолк-коллективы и исполнители из Пензенской и Саратовской областей, Москвы, а также Республики Мордовия.

Кроме того, с 12:00 будут работать ярмарочные ряды и трапезная, где гости смогут купить себе сувениры и угоститься ухой, блинами, квасом и медовухой, а также фотозоны, детские площадки и музейная улица.

С 13:00 до 16:00 участники фестиваля смогут принять участие в большом хороводе, а также в мастер-классах по бытовым танцам, укладу женского старинного головного убора и других.

В 16:00 состоятся мордовские кулачные бои, после окончания которых на сцене снова возобновится концертная программа.

Завершится фестиваль ретро-дискотекой, которая начнется в 19:00.