В Саранске временно ограничат движение и запретят стоянку транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа, с 20:00 3 июня до 7:00 4 июня в Саранске будет запрещено парковаться на:
- парковке рядом со зданием Государственного Собрания РМ;
- улице Московской (от Республиканской до Советской);
- улице Рабочей (от Советской до Коммунистической);
- улице Серова (от Советской до Севастопольской);
- улице Невского (от Московской до Севастопольской);
- улице Кочкуровской (от стадиона «Мордовия Арена» до Красной);
- автодорогах, ограниченных улицей Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», улицей Севастопольской, рекой Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;
- автодороге от улицы Севастопольской к гейту № 1;
- парковке рядом с Ледовым дворцом.
Кроме того, с 7:00 до 13:00 4 июня будут запрещены движение и парковка на:
- улице Советской (от Серова до Большевистской);
- улице Московской (от Республиканской до Советской) – не касается общественного транспорта;
- улице Рабочей (от Советской до Коммунистической) – не касается общественного транспорта;
- улице Серова (от Советской до Севастопольской);
- улице Севастопольской (от Красной до Невского);
- улице Кочкуровской (от стадиона «Мордовия Арена» до Красной);
- улице Республиканской (от Московской до Серова);
- автодорогах, ограниченных улицей Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», улицей Севастопольской, рекой Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;
- автодороге от улицы Севастопольской к гейту № 1;
- парковке рядом с Ледовым дворцом.