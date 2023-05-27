В Саранске временно ограничат движение и запретят стоянку транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа, с 20:00 3 июня до 7:00 4 июня в Саранске будет запрещено парковаться на:

- парковке рядом со зданием Государственного Собрания РМ;

- улице Московской (от Республиканской до Советской);

- улице Рабочей (от Советской до Коммунистической);

- улице Серова (от Советской до Севастопольской);

- улице Невского (от Московской до Севастопольской);

- улице Кочкуровской (от стадиона «Мордовия Арена» до Красной);

- автодорогах, ограниченных улицей Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», улицей Севастопольской, рекой Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;

- автодороге от улицы Севастопольской к гейту № 1;

- парковке рядом с Ледовым дворцом.

Кроме того, с 7:00 до 13:00 4 июня будут запрещены движение и парковка на:

- улице Советской (от Серова до Большевистской);

- улице Московской (от Республиканской до Советской) – не касается общественного транспорта;

- улице Рабочей (от Советской до Коммунистической) – не касается общественного транспорта;

- улице Серова (от Советской до Севастопольской);

- улице Севастопольской (от Красной до Невского);

- улице Кочкуровской (от стадиона «Мордовия Арена» до Красной);

- улице Республиканской (от Московской до Серова);

- автодорогах, ограниченных улицей Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», улицей Севастопольской, рекой Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;

- автодороге от улицы Севастопольской к гейту № 1;

- парковке рядом с Ледовым дворцом.