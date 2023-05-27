Сергей Степашин и Олег Мельниченко приняли участие в открытии Евлампиевской церкви-усыпальницы

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В рамках официального визита в Пензенскую область председатель Императорского православного палестинского общества и глава попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин осмотрел Спасский кафедральный собор, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Почётного гостя сопровождали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Выступая на церемонии открытия церкви-усыпальницы в честь святых мучеников Евлампия и Евлампии, глава Императорского православного палестинского общества отметил, что возрождение Руси православной, в том числе, через строительство, воссоздание, реставрацию храмов – это здорово.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Вдвойне приятно, что сей исторический храм, как и очень многое на Пензенской земле, был построен на деньги мецената, удивительной женщины Марии Киселевой – почётного члена Императорского православного палестинского общества, - напомнил Сергей Степашин.

«Думаю, что сегодня, когда наша страна переживает нелёгкие времена, это особенно актуально. Когда мы говорим о милосердии, гуманизме, великодушии, любви к людям. Всё это необходимо тем, кто освобождает русские земли на Украине, кто воюет и строит нашу новую жизнь», - добавил он.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, губернатор Пензенской области поблагодарил пензенцев, принимавших участие в строительстве Спасского кафедрального собора и реконструкции церкви – усыпальницы.

«Думаю, это лучшая память, большой вклад в развитие нашего города и области», - подчеркнул Олег Мельниченко.

По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, фактически завершается воссоздание архитектурного ансамбля Соборной площади.

«Спасский кафедральный собор стоит на своём месте, он вновь наполнен теми святынями, что и до разрушения в 1934 году. Последней точкой в воссоздании является Евлампиевский храм-часовня», - пояснил владыка.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Надеюсь, что примерно через 2-3 недели мы перенесём сюда останки архиереев, которые были похоронены здесь до революции, освятим этот храм, и он станет ещё одной точкой притяжения для всех пензенцев, которые хотят знать свою историю, почтить своих предшественников», - дополнил он.

Сергей Степашин и Олег Мельниченко присутствовали при освящении памятной доски Марии Михайловне Киселёвой.

В Духовно – просветительском центре почётные гости дали старт научно-просветительской конференции, посвящённой благотворителям прошлого и настоящего, и мероприятию к 5-летию регионального отделения Императорского православного палестинского общества.