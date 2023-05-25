В школах Мордовии отзвенели последние звонки

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В этот день Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в торжественной линейке лицея № 25 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова.

На церемонии также присутствовал участник специальной военной операции Андрей Клемашов, награжденный медалью «За отвагу».

«Сегодня трогательный день. Последний звонок стали отмечать 75 лет назад, и это стало очень хорошей традицией – учеба заканчивается, впереди экзамены и большой жизненный путь, - обратился к выпускникам Артём Здунов. - Сейчас вы выбираете профессию, род занятий, и важно подумать над тем, кем вы будете. Страна переживает непростое время – наши военные защищают границы страны, чтобы мы с вами могли мирно отметить последний звонок».

Руководитель республики поблагодарил педагогов за их самоотверженный, непростой труд – труд психолога, труд близкого друга.

Никогда не сдаваться, стремиться быть лучшими, достойными гражданами и настоящими патриотами великой Родины пожелала ребятам директор лицея Ольга Падерова.

По доброй традиции сердечные слова выпускникам сказали первоклашки, первые учителя и классный руководитель.

В небо взмыли воздушные шары, и колокольчик возвестил об окончании учебного года и школьной жизни, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

После линейки Артём Здунов осмотрел гордость лицея – Музей боевого и трудового подвига «Набат времени», рассказывающий о героях Великой Отечественной, чеченского конфликта. Музей - неоднократный лауреат всероссийских конкурсов. Лицеисты ежегодно участвуют в военно-исторической реконструкции «Сурский рубеж».

С 2014 года в лицее развивается кадетское движение по направлению ВДВ РФ и юнармейское движение. Музей истории воздушно-десантных войск посвящен элитным войскам и славным сынам Отечества. Часть экспонатов рассказывает об участниках спецоперации – двое бывших кадетов школы сейчас выполняют свой долг перед страной.