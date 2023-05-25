Глава Пензенской области выделил 40 миллионов рублей на строительство школы в селе Большой Вьяс

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Министры доложили о готовности к вводу строящихся объектов.

Завершается возведение школы на 2425 мест в микрорайоне «Город Спутник». 1 сентября текущего года новая школа должна принять детей.

«Сейчас необходимо решить вопрос с укомплектованием нового учебного заведения педагогическими кадрами, - поставил задачу глава Пензенской области. – То же самое относится ко всем строящимся школам».

Школа будет работать по пяти профилям: инженерный, физико-математический, химико-биологический, социально-экономический и архитектурно-строительный.

Олег Мельниченко подчеркнул, что при окончательном выборе специализаций необходимо учесть мнения родителей, которые приведут в новую школу своих детей.

Профили обучения должны быть закреплены за высшими и средними специальными учебными заведениями.

Хорошими темпами ведётся строительство школы на 1100 мест на улице Измайлова в Пензе.

Было обсуждено также строительство школ в селе Большой Вьяс Лунинского района, в микрорайоне «Заря» Пензы и селе Бессоновка.

Подводя итог рабочей встречи, губернатор сообщил о выделении 40,1 млн рублей дополнительно для возведения здания в селе Большой Вьяс.

При условии ввода объекта в эксплуатацию до конца 2023 года обеспечена федеральная поддержка.

Новая сельская школа рассчитана на 160 ученических мест.

Олег Мельниченко уточнил, что без предупреждения посетил строительную площадку в выходной день и позитивно оценил, что работы ведутся безостановочно.

При сохранении темпа школа должна быть сдана в ближайшем декабре.