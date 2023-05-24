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Звезды24 мая 2023 5:35

Картина пензенской студентки Алены Соловьевой победила на конкурсе в Санкт-Петербурге

В номинации «Живопись» натюрморт студентки Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого «Дары осени» признан конкурсной комиссией лучшим
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

По информации министерства культуры и туризма Пензенской области, с 14 по 21 мая в выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников прошла выставка «Палитра Талантов». На ней были представлены работы лауреатов и победителей второго Всероссийского конкурса рисунков, живописи и декоративно-прикладного искусства «Палитра Талантов».

В числе лучших работ и натюрморт «Дары осени» студентки Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого (3 курс) Алёны Соловьёвой. Девушка объявлена победителем в номинации «Живопись».

Как отмечается, для оценки жюри на конкурс были присланы более 3000 работ разных направлений изобразительного искусства.

В состав конкурсной комиссии вошли известные российские художники: Владимир Кожевников, Андрей Кугаевский, Дмитрий Левитин, Евгений Титов, Шариф Шахмарданов.

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