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Звезды23 мая 2023 11:56

Спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» снова возвращается в репертуар пензенского Театра Доктора Дапертутто

Увидеть его можно будет уже на этой неделе, а также в июне
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Театра Доктора Дапертутто

Фото: Пресс-служба Театра Доктора Дапертутто

Розенкранц и Гильденстерн – это второстепенные персонажи трагедии «Гамлет», друзья главного героя, появляющиеся в пьесе лишь эпизодически. О них известно очень мало, но сам Гамлет позже отсылает их на верную смерть. Чем они заслужили немилость принца? Что случилось? Чем занимались эти два героя, когда отсутствовали на сцене? Кто они вообще такие и почему Шекспир не дал им даже краткой биографии?

Ответ на последний вопрос рискнул в 1966 году дать британский драматург Том Стоппард, написавший пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», в которой приоткрыл завесу тайны и рассказал больше об этих двух персонажах.

В 2016 году спектакль по этой пьесе дебютировал на сцене пензенского Театра Доктора Дапертутто. Его поставила Наталья Кугель. 26 мая спектакль можно будет увидеть вновь. Кроме того, показы запланированы и на июнь.

Билеты можно приобрести в кассе учреждения.

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