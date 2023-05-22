В семье пензенского росгвардейца Александра Пронькина родился седьмой ребенок

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Мальчик появился на свет в Пензенском городском роддоме. Ребенок получил имя Андрей. Как рассказала жена Александра Пронькина, Галина, воспитывать шестерых – дело нелегкое, но в их семье с этим справляются благодаря поддержке и взаимопониманию. А это значит, что и седьмому малышу супруги Пронькины только рады.

- У нас есть надежная опора, - отмечает женщина.

Конечно же, она говорит о своем муже. Майор Пронькин известен среди росгвардейцев как грамотный и профессиональный боец. А дома его знают. Как чуткого и заботливого семьянина, который уделяет родным время, несмотря на загруженность на работе.

Заместитель начальника Управления - начальник отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Пензенской области полковник Роман Федосеенков поздравил сослуживца от имени коллег:

- Иметь статус многодетной семьи непросто, это настолько большая ответственность, что не каждый человек сможет возложить ее на себя, - подчеркнул он и пожелал семье любви и гармонии.

На выписку ребенка коллеги Александра пришли не с пустыми руками. От лица губернатора Пензенской области Олега Мельниченко семья Пронькиных получила полезные для дома подарки. Радостные родители поблагодарили друзей-сослуживцев и главу региона за оказанное внимание и заботу.